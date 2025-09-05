Eliminatorias UEFA: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de Francia y de Italia; HOY, viernes 5 de septiembre

Más Información

La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar, por lo que la pelea por conseguir uno de los boletos que todavía quedan disponibles es cada vez más intensa.

Hasta el momento, 16 selecciones se han clasificado para el próximo Mundial, por lo que únicamente restan 32 cupos libres que es estarán definiendo en los próximos meses.

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay y Uzbekistán ya cuentan con su participación asegurada para la próxima justa mundialista.

De las seis confederaciones que existen a nivel mundial, cuatro (AFC, Conmebol, Concacaf y OFC) tienen confirmada su presencia en la Copa del Mundo de 2026, al menos con un representante.

Únicamente CAF y UEFA todavía no tienen a ninguna selección en el Mundial, por lo que la expectativa por conocer a los primeros invitados de dichas confederaciones es alta.

Este viernes 5 de septiembre continuará la actividad en las Eliminatorias Europeos, donde resalta la participación de dos gigantes del futbol mundial: Francia e Italia.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de Francia y de Italia HOY

  • Italia vs Estonia
  • Fecha: Viernes 5 de septiembre
  • Hora: 12:45
  • Estadio: Gewiss
  • Transmisión: SKY Sports

  • Ucrania vs Francia
  • Fecha: Viernes 5 de septiembre
  • Hora: 12:45
  • Estadio: Miejski
  • Transmisión: SKY Sports

