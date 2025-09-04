Alemania arranca su camino al Mundial 2026 con sorpresa; cayó ante Eslovaquia

Eslovaquia derrotó este jueves por 2-0 a Alemania dando una sorpresa en la primera jornada de la eliminatoria mundialista en un partido en el que fue el mejor equipo y logró someter a los dirigidos por Julian Nagelsmann.

A Alemania esta noche no le funcionó casi nada. Jugadores claves como Florian Wirtz, Nick Woltemade o Serge Gnabry estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado. Adelante generó muy poco y atrás sufrió casi permanentemente.

Eslovaquia le tomó la medida a Alemania casi desde el comienzo presionando alto, impidiendo que los dirigidos por Julian Nagelsmann circularan la pelota cerca del área y cuando se apropiaban de la pelota llevando peligro tanto con contragolpes rápidos como en las situaciones con balón parado.

Lee también: Boletos América vs Chivas; ¿Cuánto cuestan las entradas para el Clásico Nacional del Apertura 2025?

Aunque Alemania tenía más la pelota, la posesión era estéril y las mejores llegadas eran eslovacas. La primara situación de peligro para la portería de Oliver Baumann se dio ya en el minuto 2 en un saque de esquina. Más tarde Leo Sauer, que hacía sufrir al debutante Nmandi Collins con sus desplazamientos por la banda izquierda, quedó dos veces solo frente a Baumann en el 21 y en el 23.

Wir sind nicht zufrieden. Ihr seid nicht zufrieden. Können wir auch absolut nicht sein. Aber bevor ihr jetzt unter diesem Post kommentiert, denkt bitte daran, dass Hass Situationen noch nie besser gemacht hat. Besonders Rassismus hat hier überhaupt keinen Platz. Lasst und… pic.twitter.com/nAEd2C1pGE — DFB-Team (@DFB_Team) September 4, 2025

Alemania tuvo dos llegadas en dos jugadas aisladas, un remate de Maximilian Mittelstädt en el 24 que Dubravka desvió a saque de esquina y otro de Wirtz en una situación que se originó en un robo de balón de Angelo Stiller en la mitad contraria.

Sin embargo, el juego de Eslovaquia resultaba más fluido y su plan parecía funcionar mientras que la apuesta alemana de tener a Mittelstädt y a Collins, los dos laterales, casi como extremo sólo llevaba a que los eslovacos tuvieran más espacios para el contragolpe.

El gol eslovaco llegó en el minuto 24, marcado por David Hancko con un remate dentro del área a centro corto de Strelec desde la izquierda. El comienzo de la jugada había sido una pérdida de balón de Wirtz cerca de la raya central.

Alemania pareció mostrar una reacción al comienzo de la segunda parte: en el 48 Leo Goretzka tuvo una buena ocasión. pero pronto se volvió a encontrar con los contragolpes eslovacos. En el 54 se dio la primera situación de riesgo pero Duda remató mal desde buena posición.

Lee también: Gallos Blancos de Querétaro le cierran la puerta a Guillermo Ochoa; "Es un rumor"

Un minuto después Strelec marcó el tercero en una jugada que empezó con un despeje largo de Dubravka. Strelec recibió, entró al área escoltado por Rüdiger que hizo poco por estorbarle y definió con un buen remate.

Después Alemania intentó reaccionar, pero sin llegar a generar nada que permitiera creer en una remontada.