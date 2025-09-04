Boletos América vs Chivas; ¿Cuánto cuestan las entradas para el Clásico Nacional del Apertura 2025?

Cada vez faltan menos días para vivir una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas, que se miden en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que las entradas ya están a la venta y aquí te contamos todos los detalles para que adquieras las tuyas.

Las Águilas chocan contra el Rebaño el próximo sábado 13 de septiembre, dándole vida al Clásico Nacional número 262, el cual está programado para jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes a pesar de los problemas que se presentaron en días pasados.

El presente de cada club es muy distinto, por lo que la balanza se inclina más hacia a un lado que otro. Los de Coapa son segundos de la clasificación con 17 puntos, a uno del liderato; mientras que el Guadalajara marcha en la antepenúltima posición con cuatro unidades, dejando mucho que desear en este arranque de torneo.

En estos días, el América hizo oficial los precios de los boletos para el partido frente a Chivas de este mes.

Precios de los boletos para el América vs Chivas

La entrada más barata para este juego está en 550 pesos, y la más cara mil 700 pesos mexicanos. Conoce el precio de los boletos para cada zona del estadio de la Ciudad de los Deportes.

Preferente Sur | $550

Cabecera Norte | $650

Cabecera Sur | $650

Preferente Lateral | $750

Platea Lateral [esquinas] | $850

Platea Lateral [central alta] | $950

Platea Lateral [central baja] | $1000

Especial Club [techado] | $1700

¡Preparémonos para #ElClásicoDeMéxico! 🇲🇽



J8 ⚔️ América vs Chivas

💳 Preventa Azulcrema: 4 y 5 de septiembre.

🎟️ Preventa compradores Pachuca: viernes 5.

🦅 Venta general: a partir del sábado 6.



Asegura tu lugar con el Abono y accede a futuras preventas: https://t.co/Xspjmx6ZEx pic.twitter.com/SVRv4ujE3u — Club América (@ClubAmerica) September 4, 2025

Estas entradas salieron a la venta este jueves 4 de septiembre, pero solamente en Preventa Azulcrema. Para el viernes 5 de septiembre se abre para los interesados de Pachuca, y ya para el sábado 6 es la venta general.