El UTS gana adeptos dentro y fuera de la cancha

Guadalajara.— México se convirtió en el primer país en albergar una fecha del UTS Tour en Latinoamerica. Esta ciudad fue la sede y la respuesta de la afición tapatía ha sido favorable, así lo describió el extenista Jeremy Chardy, quien aplaudió la conexión de los jugadores con la gente y afirmó que el objetivo es repetir en nuestro país.

“Estamos en Guadalajara; nuestro objetivo es estar también en Sudamérica. El evento se está haciendo muy bien. Nuestro objetivo es seguir volviendo aquí y mejorar año tras año”, explicó el francés, encargado de la coordinación de los jugadores que participan en el Ultimate Tennis Showdown (UTS).

“Al comienzo, no era tan fácil convencer a los jugadores de participar, porque era nuevo [en torneo] y no sabían el concepto, no sabían qué esperar. Ahora estamos haciendo muchos eventos y estamos muy felices porque todos los tenistas que están jugando lo aman y quieren volver”, dijo el galo, quien —en su carrera como profesional— logró coronarse en el torneo ATP de Stuttgart y como juvenil fue campeón en Wimbledon (2005).

“Ahora es mucho más fácil llegar a los jugadores, porque les encanta el concepto, les gusta jugar con la música. Un punto muy importante es que todos los tenistas que juegan en UTS dicen que les ayuda a jugar mejor en el tour”, explicó el francés, quien fue campeón en dobles del Roland Garros 2019.

El tour del UTS cuenta con un roster de 30 tenistas.

