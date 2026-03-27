El estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, albergará una cancha de arcilla para entrenamientos durante el Mutua Madrid Open, del 23 al 30 de abril, informaron este viernes los organizadores, fechas en las que el equipo no tiene partidos programados de local.

La cancha reproducirá las condiciones de la Caja Mágica, sede el torneo, y estará a disposición de los jugadores de la ATP y la WTA durante la primera semana del torneo.

La organización lo presentó como una cancha de entrenamiento adicional, lo que permite a los jugadores más espacio para su preparación, a la vez que se aprovecha uno de los estadios más emblemáticos de Madrid.

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"La propuesta de este año sin duda subirá aún más el listón; al iniciar una colaboración con uno de los mejores estadios del mundo, el Bernabéu, sede del Real Madrid, situará al Mutua Madrid Open en una categoría única que incluye sólo a los mejores", dijo el CEO del torneo, Gerard Tsobanian.

El Santiago Bernabéu se transformará en pista de tenis del 23 al 30 de abril para que los participantes del Mutua Madrid Open puedan entrenar.



Posibilidades del sistema retráctil del nuevo estadio😉



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El Bernabéu ha albergado grandes eventos, entre ellos la final de la Copa del Mundial de España 1982 y el año pasado se realizó un partido de temporada regular de la NFL pro primera vez.

El cuarto torneo Masters 1000 de la temporada se disputará del 22 de abril al 3 de mayo, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como principales favoritos. Casper Ruud es el campeón defensor en varones y Aryna Sabalenka en damas.