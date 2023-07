El reto de ser entrenador de esports; Cristian "Khynm" Alonso, la mente de R7

Ser entrenador de esports a muy corta edad, requiere de sacrificios, entrega y dedicación. Al igual que en los deportes tradicionales, para potenciar tus habilidades necesitas de una guía para mejorar el rendimiento como atleta.

Para Cristian Alonso, mejor conocido como "Khynm", el ser un entrenador de esports ha sido todo un reto. Desde los 12 años empezó a competir y al describir que tenía talento, no dudo en continuar esta aventura hasta llegar al nivel competitivo. Hoy dirige a Movistar R7.

“Counter-Strike” fue su primer acercamiento al mundo de los esports: “Me di cuenta que tenía bastante talento para los juegos de computadora. Cuando salió LoL a los 18 o 19 años más o menos, me tocó jugar algunos torneos en mi ciudad y después se abrió el primer torneo en latinoamérica y me tocó ganar justo ese torneo. Era medio raro porque recién empezábamos, había gente mejor que nosotros, pero fuimos y ganamos. Venimos a México, jugamos contra el ganador de la zona norte (LIONS) y ahí empezó mi carrera. Seguí jugando torneos hasta el día de hoy, que ya no soy player”, señaló para El Universal Deportes.

El proceso de retirarse y convertirse entrenador, no fue fácil. Muchos no lo hacen. Algunos se rinden por el nivel que no les da para más y otros más buscan enseñar, profesionalizar y guiar a las nuevas generaciones en este mundo de los esports. Esto último fue el caso de "Khynm".

“Fue bastante difícil. En su momento estaba jugando CLS (Copa Latinoamérica Sur) y cuando se unen las demás ligas y se hace la LLA (Liga Latinoamérica), estaba en mi último año, me habían pasado cosas con mis equipos y compañeros. Sentía un desgaste mental y me dije: ‘doy un último intento, juego un año más’. No la pasaba bien, no me sentía feliz jugando. Me estresaba, estaba de mal humor todo el tiempo, la estaba pasando horrible”.

Y agregó: “Tenía dos opciones, alejarme o seguir en los esports. Hablé con Skin (Eduardo Saldaña), uno de los mejores coach de latinoamérica, le mandé un mensaje y le pregunté cómo funcionaba esto del staff. Me explicó, lo pensé y dije ‘puedo darle un intento o funciona o no funciona’. La competencia es lo que me mantiene muy sano. Creo que tenemos una escena muy bonita junto con Raiot (Games). Empecé en el 2020, en el año de la pandemia, fue durísimo, todos encerrados. Nos tocó un roster bastante bueno con Shadow, ACE, José, Leza. Tuvimos la suerte de ganar ir a China, dije: ‘se puede, es por acá’”.

¿Y fue difícil dar este paso?

“Con el tiempo me fue desarrollando en otras posiciones y hoy por hoy estoy como entrenador principal. El cambio es duro y lo que tiene de ser jugador, es difícil entender cuando es el momento de retirarse, mi lema de vida es: ‘si hay algo que estoy haciendo y no lo disfruto, no es para mi. Da igual la cantidad de dinero que me den’. Si yo no disfruto hacer algo, no es por ahí”.

"Khynm", asegura que en un futuro, no se ve como líder de una casa, ya que quiere dar un paso más allá, ser director deportivo de un equipo de esports.

“No está en mi interés (tener una gaming house). Mi plan es estar dos o tres años como head coach y después pasar a un rol de director deportivo y tener un rol que me permita tener una acción más tranquilo. Tomar ciertas decisiones no solo para el desarrollo de mi equipo, sino de mi región. Me gustaría no solo desarrollar tipos profesionales como jugadores, sino entrenadores y crear dinámicas de trabajo que nos beneficie”.

¿Cómo entrenar a un equipo competitivo y que tenga éxito como R7?

“Este equipo fue difícil desde un principio. Cuando lo armamos en papel sonó como muy bonito, pero cuando se llevó a la práctica había muchos choques de ego, de empatía, fue un equipo que fuimos desarrollando con el tiempo. El primer campeonato de este año fue difícil, estuvimos tambaleando en la fase regular, tratando de entrar al top 4. Tuvimos que bajar al over, ganarle a Estral. La final fue difícil, tuvimos un split muy caótico, (luego) ir a una internacional, competir con equipos mejores. Ya se entienden, ya saben como es la base. Hoy es llevar al equipo a decisiones más rápidas”, detalló para El Universal Deportes.

Movistar R7 está a un paso de llegar a otra final. En las semifinales del bracket superior, se medirá a Estral este 8 de agosto. Su meta y misión es levantar el trofeo edición especial por los diez años de LLA Latam y coronarse en este Clausura 2023.

"Khynm" y su equipo, quieren llegar a Worlds 2023, que se realizará en Corea del Sur del 11 de octubre al 19 de noviembre.

