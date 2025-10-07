El nadador Andrés Dupont tiene como objetivo representar dignamente a México en Los Ángeles 2028

A los 21 años, Andrés Dupont se ha consolidado como el mejor exponente mexicano en los 100 metros estilo libre, una de las pruebas reinas en la natación mundial. Estudiante en la prestigiosa Universidad de Stanford, combina la excelencia académica con un riguroso programa de entrenamientos que lo proyecta como una de las grandes cartas rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El nadador de Cancún, Quintana Roo, ya sabe lo que significa competir en escenarios internacionales. Ha representado al país en campeonatos mundiales.

La siguiente parada de Dupont será el Campeonato Nacional de Curso Corto, en Nuevo León, donde buscará romper su propia marca en los 100 libre.

“Como atleta comprometido con llevar el nombre de México a lo más alto, tengo trazada una ruta muy clara, con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Este ciclo comienza con un objetivo inmediato, romper mi propio récord nacional en los 100 metros libre, durante el Campeonato Nacional de Curso Corto, en Nuevo León. Bajar la marca de 47.41 segundos sería el impulso perfecto para las justas que se aproximan”, dijo.

Este año será clave en su trayectoria. Buscará preseas en los Juegos Centroamericanos, enfrentará a la élite en el Campeonato Mundial de Curso Corto, en Beijing, y —más adelante— pondrá a prueba su madurez deportiva en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Reconocemos la fortaleza de potencias como Estados Unidos, Canadá y Brasil, pero estamos trabajando con la convicción de que podemos competir al más alto nivel y contender por medallas de oro”, afirmó Dupont.

Consciente de lo exigente que es el camino olímpico, Dupont piensa en los Juegos 2026.