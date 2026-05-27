El 15 de mayo de 2004 es la fecha en la que cambió para siempre la historia del futbol africano. En Zurich, Suiza, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunció que Sudáfrica sería la sede del Mundial 2010.

Sudáfrica ganó la elección con 14 votos, suficientes para superar a Marruecos (10) y a Egipto (cero). El mítico expresidente Nelson Mandela comandaba la delegación sudafricana que, a partir de ese momento, se preparó para organizar el evento que marcó un antes y un después en la historia del país.

“Fue el primer momento que sentí que todo Sudáfrica estaba unido, sin importar raza o el color de piel, unió a todo el país. Durante todo el Mundial se sintió que los sudafricanos éramos uno mismo”, recordó Reneilwe Letsholonyane, exseleccionado de los Bafana Bafana.

De acuerdo con la agenciaEuromericas Sport Marketing, Sudáfrica recibió una inversión de 6 mil 900 millones de dólares en infraestructura y en materia de turismo gozó de una derrama económica de 500 millones de billetes verdes.

Con orgullo, Reneilwe asegura que ese evento ayudó a que el mundo dejara de ver a Sudáfrica como un país pobre y que la inversión en infraestructura y la construcción de nuevos estadios le dio un salto de calidad.

“Antes del Mundial no teníamos muchos estadios de primer nivel, ahora la gran mayoría de los equipos juegan ahí cada fin de semana. Cuando juegas en estadios de ese nivel, la calidad de los jugadores es mejor. Podemos decir que el 80 por ciento de nuestra convocatoria será de jugadores de nuestra Liga. Además de los estadios, mejoraron las carreteras, hoteles, turistas pueden venir y siempre encontrarán un lugar para quedarse. Nos ayudó a dejar un legado y una infraestructura de primer nivel”.

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