El futbolista mexicano Ulises Dávila confesó su participación en una red de apuestas de la cual se presume fue el líder. Junto a dos compañeros del Macarthur FC — club para el que jugaba en Australia — provocaron amonestaciones con el fin de cumplir con apuestas realizadas en sus mismos partidos.

Este jueves Dávila compareció ante un tribunal en la ciudad de Sídney. El oriundo de Guadalajara, Jalisco fue declarado culpable de facilitar y participar en conductas que corrompieron el resultado de apuestas. En total, Dávila enfrentaba ocho cargos en su contra, mismos que fueron retirados por los fiscales del Downing Centre Local Court.

Será hasta el 19 de diciembre que el futbolista de 34 años reciba sentencia. Por lo mientras, Dávila fue separado del club junto con Clayton Lewis y Kearyn Baccus, quienes lo apoyaron en los amaños de partido cometiendo infracciones que los hicieron acreedores a tarjetas amarillas, con el fin de cobrar la apuesta.

El partido en cuestión sucedió el 9 de diciembre del 2023 ante el Syndey FC de la A-League Men, primera división del futbol de Australia. Para cobrar la apuesta se necesitaban cuatro tarjetas amarillas, a las cuales contribuyeron Lewis, Baccus y Dávila, quien se hizo amonestar tras patear lejos el balón.

Las ganancias del mexicano, según reportes, ascienden a los 200 mil dólares; mientras que a sus compañeros solo les pagó 10 mil dólares por ser parte del amaño. Lewis y Baccus recibieron penas de buena conducta y se libraron de una condena luego de que el magistrado los consideró como la parte más baja del esquema delictivo.