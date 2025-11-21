El Güerito de Tepito, listo para su debut profesional en Riad; ¿cuándo y dónde ver su presentación?

Cinco años en el boxeo amateur llegarán a su fin este sábado, cuando Juan 'El Güerito de Tepito' suba al ring en Riad, Arabia Saudita , para sostener su primera pelea en el boxeo profesional.

El añorado salto al pugilismo sin caretas ha llegado para el oriundo del Barrio Bravo. El pequeño peleador de 16 años hará su debut profesional frente al ugandés de 31 años, Barker Ssewanyana.

El Güerito de Tepito, con récord amateur de 100-4, dará el salto al profesionalismo, en una pelea undercard, donde compartirá cartelera con David Benavidez "El Mounstro Mexicano".

En julio, Juan Pérez firmó contrato con Premier Boxing Champions (PBC), la misma promotora que controla las peleas de leyendas como Manny Pacquiao o destacado púgiles como Isaac "Pitbull" Cruz; meses antes, se incorporó también al Team Benavidez.

En entrevista para EL UNVIERSAL Deportes dijo en agosto que "va a ser un gran debut, en un gran escenario, como todo el mundo quisiera pelear. Mi primera pe

lea profesional en Arabia Saudita... Como quisiera cualquier boxeador, en los mejores escenarios. Espero que sea una pelea en grande”.

Que le pidan fotos y autógrafos no lo marea. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde ver el debut de "El Güerito de Tepito"?

El pleito entre Juan Pérez 'El Güerito de Tepito' está pactado a cuatro rounds en peso gallo y el púgil capitalino llega como favorito para este combate telonero de la pelea estelar David Benavidez vs Anthony Yarde.

Fecha: Sábado 22 de noviembre

Horario: Se espera que suba a las 14:00 (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: DAZN

