Más Información

Javier 'Vasco' Aguirre y la diferencia que ve entre Gilberto Mora y Lamine Yamal

Javier 'Vasco' Aguirre y la diferencia que ve entre Gilberto Mora y Lamine Yamal

Pumas: ¿Cuántos canteranos utilizó Efraín Juárez en el Apertura 2025?

Pumas: ¿Cuántos canteranos utilizó Efraín Juárez en el Apertura 2025?

Kings League vence 4-3 a Eliot en partido lleno de emociones; celebridades brillan en el Harp Helú

Kings League vence 4-3 a Eliot en partido lleno de emociones; celebridades brillan en el Harp Helú

Miguel Herrera no sería el único mexicano despedido de Costa Rica; puesto de Nacho Hierro también estaría en la mira

Miguel Herrera no sería el único mexicano despedido de Costa Rica; puesto de Nacho Hierro también estaría en la mira

Paulinho se ilusiona con la posibilidad de ser llamado por Portugal para el Mundial 2026

Paulinho se ilusiona con la posibilidad de ser llamado por Portugal para el Mundial 2026

Javier Aguirre tiene confianza total en Gilberto Mora, un pequeño de 17 años que ha demostrado madurez y talento con los Xolos de Tijuana, su club, y con la Selección Mexicana.

El volante tricolor es un fuera de serie, al menos, para el futbol mexicano. Compararlo con futbolistas como Lamine Yamal podría ser injusto; sin embargo, el Vasco sí ve y destaca algo en lo que ‘Morita’ es mejor: su entorno.

“La diferencia entre el padre de Lamine Yamal con el de Gilberto Mora, no tiene nada que ver uno con otro. El padre de Lamine, muy joven, divorciado, se va a casar con una chica de la edad de su hijo dijo públicamente 'yo voy a vivir de mi hijo y le pese a quien le pese. Yo no voy a trabajar", declaró Aguirre.

Lee también

Gilberto Mora está aprendiendo mucho de Sebastián Abreu en Xolos. Foto: Imago7
Gilberto Mora está aprendiendo mucho de Sebastián Abreu en Xolos. Foto: Imago7

En entrevista con León Krauze, el timonel tricolor destacó la labor de Gilberto Mora padre, quien se ha encargado de mantener con ‘pies de plomo’ al juvenil de los Xolos de Tijuana. El exfutbolista trabaja en las fuerzas básicas del cuadro fronterizo.

"Este señor Mora es un caballero, educado, exfutbolista. Ahí radica la gran diferencia. Aparte los clubes ayudan. El aparato de prensa del club lo protege. Es fácil que esos niños a esa edad se equivoquen. El entorno te condiciona muchísimo”, agregó.

Gil Mora ha tenido un 2025 de consolidación. El volante nacido en Chiapas parece que ha ganado un lugar para el próximo Mundial 2026, luego de su participación en la Copa Oro que conquistó la Selección Mexicana, por su gran Mundial Sub 20 y por sus actuaciones con su club de Tijuana.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS