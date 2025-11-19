Roger Federer entra al Salón de la Fama del Tenis Internacional

No sorprenderá a nadie que haya prestado atención durante el último cuarto de siglo: Roger Federer fue votado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en su primer año de elegibilidad, anunció el miércoles el recinto en Rhode Island.

El primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam en individuales, y parte de una era de grandeza sin precedentes junto a sus rivales Rafael Nadal y Novak Djokovic —durante lo que el propio Federer denominó “un tiempo dorado para el tenis”— fue el único candidato en recibir suficiente apoyo en la categoría de jugadores para la generación de 2026.

Los jugadores pueden ser considerados después de cinco años fuera del circuito y necesitan ser seleccionados por el 75% del grupo de votantes, que incluye a medios de comunicación de tenis, historiadores, líderes de la industria, miembros del Salón y aficionados. El Salón de la Fama no revela los resultados de la votación.

La comentarista de televisión y periodista Mary Carillo, quien también fue jugadora, fue elegida en la categoría de contribuyentes. La ceremonia de inducción es en agosto.

“Siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo establecido por aquellos que vinieron antes que yo”, dijo Federer. “Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es profundamente conmovedor”.

El suizo es uno de los ocho hombres que han completado el Grand Slam en su carrera, acumulando ocho campeonatos en Wimbledon, seis en el Abierto de Australia, cinco en el Abierto de Estados Unidos y uno en el Abierto de Francia.

“No predije que iba a tener tantos títulos importantes”, dijo Federer una vez en una entrevista con The Associated Press. “Esperaba tal vez tener uno, para ser honesto, al principio de mi carrera”.

El primer título de Slam de Federer llegó en el All England Club en 2003, y rompió el entonces récord de Pete Sampras para un hombre de 14 títulos importantes al ganar Wimbledon en 2009, derrotando a Andy Roddick 16-14 en el quinto set de la final. Federer reclamó su vigésimo en el Abierto de Australia de 2018.