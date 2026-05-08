El Guadalajara, un círculo social que pocos entienden

Con 120 años de existencia, el Club Deportivo Guadalajara ha vivido un sinfín de momentos. Ha tenido y producido leyendas del futbol mexicano y se mantiene como uno de los equipos más populares de la República, sin importar la actualidad sin títulos.

Joel Sánchez es el vivo ejemplo de lo que significa ser chivista. El Tiburón defendió a los rojiblancos durante casi dos décadas.

Fuente: Elaboración propia

"Estar en Chivas es como vivir un sueño... soy chiva de toda la vida. Pertenecí al club desde Fuerzas Básicas, de los 12 años hasta los 29, cuando salí. Viví 17 años de mi vida muy feliz", aseguró a EL UNIVERSAL Deportes.

La gran característica del club consiste en contar con un equipo conformado por sólo mexicanos, tradición que sigue vigente a 120 años de su fundación y que agrega un mayor sentido de pertenencia para jugadores y aficionados.

"Yo creo que es un legado importante: los colores, la tradición y tener un equipo de puros mexicanos. Es lo más cercano a estar en selección nacional", remarcó.

No todos pueden comprender lo que significa la institución, así lo reconoció el Tiburón: "Chivas es un círculo social que poca gente entiende, porque hay que vivirlo desde adentro y ahí ves una diferencia con otros equipos".

Las fronteras no han existido porque, con el paso del tiempo, ha expandido su alcance, en especial en Estados Unidos, donde un alto número de migrantes encuentra en el equipo su identidad.

"Ahorita la sigo palpando porque en Estados Unidos tiene una convocatoria impresionante, incluso hasta más que la Selección. Te hace sentir orgullo de ser mexicano, por la tradición y la historia que tiene un club como Chivas", señaló el exdefensa.

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