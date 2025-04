El futuro de León ante el TAS no es claro

En los próximos días, el León conocerá si realmente quedó fuera del Mundial de Clubes, o no, cuando se celebre su audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Uno de los principales argumentos que se ha puesto en la mesa para que el cuadro Esmeralda recupere su lugar, después de que fuera expulsado por la FIFA al ser parte de una multipropiedad (Grupo Pachuca), es la retroactividad. León clasificó a la justa mundialista y después se publicó el reglamento de este.

Mas quizá ese razonamiento no sea tan fuerte.

El abogado paraguayo con máster deportivo y exmiembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Gerardo Acosta, señala que el futuro de los Panzas Verdes no se ve nada claro, no sólo por soportarse en ese argumento, sino porque se ha hecho poco por mostrar verdadera independencia de la organización al mando de Jesús Martínez Patiño.

“El primer punto que hay que tener bien en claro es que cuando la FIFA establece las reglas, el torneo no existía y obviamente no había reglamento”, mencionó.

León ganó el torneo de clubes de la Concacaf en 2023 y el reglamento se dio a conocer hasta 2024, “es claro que el mérito deportivo ahí está, pero a eso también hay que agregarle otras condiciones, ahí es donde no creo que el tema de la supuesta retroactividad pese, sólo es un argumento, pero no lo veo sólido, finalmente la FIFA estableció los criterios de elegibilidad, el control de los clubes para que cumplan con estos [como la multipropiedad] y ya sea León o Pachuca no cumplieron”.

Esto parecería no ser muy justo, pero para el abogado, “no es así, no sosteniéndose de la retroactividad. Reitero, fuiste campeón, pero tienes que cumplir ciertas reglas para poder participar”.

Y además de esto, el abogado siente que durante todo este tiempo en el que se anunció la decisión de la FIFA, Grupo Pachuca no actuó de manera debida para demostrar la independencia entre los clubes.

“Si hubieran hecho un esfuerzo para mostrar su independencia tal y como lo hicieron otros clubes en Europa, si hubieran modificado su estructura jurídica, sería otra cosa”. Pero..