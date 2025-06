El ecuatoriano Richard Carapaz lanza nuevo ataque sobre Isaac del Toro; "Fue vergonzoso"

Hace unas semanas, México vibró con la apasionante actuación de Isaac del Toro, ciclista que luchó kilómetro a kilómetro por ganar el Giro de Italia.

El mexicano, quien quedó en segundo lugar luego de un cierre de película del británico Simon Yates, se mostró orgulloso por lo logrado en las montañas y carreteras italianas.

La actuación de Del Toro fue aplaudida por su equipo, pero duramente criticada por el también ciclista Richard Carapaz, quien quedó en tercer lugar y nuevamente se lanzó contra el ciclista azteca.

En una entrevista con MARCA, Carapaz fue contundente y se mostró incrédulo al declarar que Isaac no quiso apretar para quedarse con la Maglia Rosa, dejando escapar el resultado.

“Enfadado no, pero todavía me cuesta comprender qué pasaba. No sé, fue una situación extraña. No sé si se ha visto alguna vez a una maglia rosa dejar ir un Giro de esa manera. Cada quien juega sus cartas, y ellos jugaron las suyas. Ese fue el resultado”, mencionó.

El ecuatoriano continuó su crítica y habló sin temor de lo que ocurrió entre ambos en la recta final, asegurando que Del Toro no quiso ganar, y catalogó esa actitud como vergonzosa.

“Hubo un momento que era hasta vergonzoso. Me frené a propósito para que pasara él, pero no quiso y se frenó conmigo. En la bajada iba frenando y dijo que quería esperar a su equipo, pero venían a más de tres minutos. Le dejé todo servido y ya era tarde cuando quiso colaborar. Cuando llegaron los suyos, ya era muy tarde”, finalizó.