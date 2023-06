El brutal nocaut que Alejandra Guzmán le propinó a Ramla Ali

Vaya tremendo nocaut que Alejandra Guzmán le propinó a Ramla Ali y que a la postre le sirvió para conquistar el cinturón supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Lee también Ricardo Salinas Pliego explota contra la Selección Mexicana: “La verdad es cara y mala”

Y no, no se trata de la cantante hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, sino de la boxeadora sonorense a quien apodan 'La Rockera', quien no perdonó nada ante Ali y terminó la noche con una contundente victoria y el récord de invicta con el que llegó a esta pelea su rival.

Un poderoso gancho con la izquierda mandó a la lona a la somalí, pasados los 40 segundos del octavo round.

La africana ya no pudo levantarse y tras el conteo del réferi Keith Hughes, el combate finalizó con el triunfo para la mexicana.

What a shot by Alejandra Guzman 🎯#PrograisZorrilla pic.twitter.com/jjg9R9Ffcn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 18, 2023