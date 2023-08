El árbitro Fernando Hernández reaparecerá en la Liga MX tras aquel rodillazo que le propinó a un jugador

Cuatro meses y medio después, el árbitro Fernando Hernández reaparecerá este viernes, al dirigir el partido entre el FC Juárez y el Guadalajara, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2023.

Su presencia en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez causará expectación, porque viene de cumplir un castigo de 12 jornadas, tras aquel altercado con el jugador del León Lucas Romero, al que dio un rodillazo durante el partido ante el América del 1 de abril, en el Estadio Azteca.

Hoy, a punto de volver, el silbante reconoce que pensó que su carrera se acabaría, después de aquel episodio.

“Lo primero que pensé fue: mi carrera se acabó. La carrera de Fernando Hernández está acabada, está acabado el sueño de ir a un Mundial, de otras aspiraciones a nivel profesional, pero la parte más importante es que estaba dejando a mis hijos, a mi familia, sin oportunidad de algo que siempre he querido y soñado para ellos, que es un patrimonio, una estabilidad, poder darles servicios de salud, y tomé las cosas como tienen que ser”, asegura el árbitro, con la voz entrecortada, en entrevista con los medios oficiales de la Federación Mexicana de Futbol. “Si estaba escrito que en ese momento Fernando Hernández terminara su carrera, lo tenía que hacer, y que pasara lo que tuviera que pasar”.

No se dio así y agradece la nueva oportunidad que tendrá a partir del viernes.

Serio, reconoce que trabajará para “mejorar en todas las áreas de oportunidad que tengo”, porque quiere redimirse del que califica como “un acto sin precedentes, del cual no me siento orgulloso”.

“Cuando tú aceptas que cometes un error y aprendes de eso, ya es ganancia. Lo malo sería que yo no reconociera que me equivoqué, que no estuviera consciente de lo que hice y que lo tengo que revertir”, comparte. “Fernando Hernández, como árbitro, va a ser el mismo… Simplemente, no se va a equivocar de la misma manera que lo hizo, y eso es un compromiso con todos”.

El silbante recuerda lo sucedido en aquel caótico partido, que incluyó un altercado entre los entonces entrenadores Fernando Ortiz (América) y Nicolás Larcamón (León).

“Hay un momento de desequilibrio emocional de muchas partes, incluyendo jugadores, directores técnicos, bancas, árbitros, y se da una situación que -al pasar el tiempo- es un error, porque no tuve la tranquilidad para poder darme cuenta de lo que estaba sucediendo, porque sabía que podía pasar”, reconoce. “Hay un momento en el que priorizo que no se dé un conflicto mayor entre dos jugadores y no me permite percibir la realidad de lo que estaba pasando con un individuo. Cuando sucede eso, tengo una reacción de molestia, de tanto acoso, pero en ese momento no lo percibí”.

Fernando dice que dimensionó todo cuando llegó al vestuario y en su teléfono vio las reacciones a lo ocurrido, capítulo del que anhela recuperarse.