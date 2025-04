Efraín Juárez se sincera tras eliminación de Pumas en Concachampions; “Duele un chin..., pero no es un fracaso”

Los Pumas de Efraín Juárez sufrieron su primer fracaso y de manera más que dolorosa.

En dos minutos, la algarabía se convirtió en profunda tristeza y decepción.

Los felinos no pudieron mantener la ventaja en el marcador y terminaron empatando (2-2) con el Vancouver Whitecaps en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2025.

Sin embargo, las dos anotaciones que consiguió el representante de la Major League Soccer (MLS), en el estadio Olímpico Universitario, le permitieron clasificarse a las semifinales, gracias a la regla del gol de visitante que todavía predomina en la Concachampions.

El marcador global (3-3) favoreció a los canadienses y apagó las ilusiones los Pumas de enfrentarse al Inter Miami de, nada más y menos, Lionel Messi. Desafortunadamente, para la causa auriazul, el astro argentino no regresará a territorio mexicano.

Sin duda alguna, una eliminación más que dolorosa para el director técnico mexicano y sus dirigidos, quienes vieron como Tristan Blackmon esfumó sus sueños en un abrir y cerrar de ojos. En el minuto 93, el zaguero estadounidense apareció dentro del área chica de Alex Padilla y, con una estupenda definición, silenció C.U. Una desatención tiró todo por la borda.

A pesar de que Los del Pedregal no lograron con el cometido de conseguir el último boleto entre los cuatro mejores del certamen, Efraín Juárez considera que “no es un fracaso” porque hicieron todo lo posible por avanzar de ronda.

“No le tengo miedo a la palabra y no le tengo miedo al fracaso. No tengo ningún problema en aceptarlo, [pero] no es un fracaso, el equipo luchó y, en una desatención al 93, el partido y la eliminatoria se van. Vancouver fue un digno semifinalista”, declaró.

En rueda de prensa postpartido, el timonel auriazul reconoció sentir una profunda tristeza por la eliminación de los Pumas, pero reconoció que se encuentra satisfecho con sus futbolistas porque “lo intentaron en todo momento”.

“Duele, duele un chingo por la manera porque al 90 ya estabas en una semifinal y, en dos minutos, se te va a la mierda todo. Sigo creyendo en mi equipo y confiando plenamente, no hay ningún reproche. No perdimos la serie, esa es la puta realidad”, sentenció.

No obstante, Efraín Juárez es consciente de que sus jugadores necesitan darle rápidamente vuelta a la página porque aún se encuentran compitiendo por clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

“Tengo la responsabilidad de que este equipo mejore, gane, tenga resultados y que la gente se sienta orgullosa. Preparamos un partido en casa que tenemos que ganar sí o sí para que nos mantenga vivos en nuestra liga. Nos tenemos que levantar, tampoco nadie se murió”, añadió el entrenador tricolor.

El ex del Atlético Nacional de Colombia aseguró que se sentará a observar cuáles fueron los detalles que impidieron que los Pumas jugaran la antesala de la final de la Concacaf Champions Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi.

“Tenemos que mejorar en el sector defensivo; haré un análisis para ver realmente qué tenemos que seguir mejorando. Es un proceso corto de cuatro semanas, [pero] el equipo ha mostrado otra cara”, finalizó un dolido Efraín Juárez.

