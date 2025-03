Efraín Juárez se sincera tras debutar con Pumas en Liga MX; “Hay muchas cosas que mejorar”

Pumas continúa mejorando con la llegada de Efraín Juárez al banquillo auriazul. El director técnico mexicano volvió al equipo que lo vio desarrollarse como profesional con una sola misión: recuperar la confianza.

Los Universitarios no atravesaban por su mejor momento en el Clausura 2025 luego de sufrir cuatro derrotas consecutivas, por lo que volver a tener ánimo era fundamental para retomar el rumbo.

Desde un principio el exfutbolista tenía claro que necesitaba inyectar energía a una plantilla golpeada por los malos resultados, así que se dedicó a inspirar energía para volver a la senda del triunfo.

En su debut al frente de Pumas, Efraín Juárez consiguió quedarse con la victoria (2-0) sobre el Alajuelense en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que el primer paso estaba dado.

Para su presentación en la Liga MX, las expectativas también eran altas para el mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010; los Universitarios visitaban al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

A pesar de que sufrió de más y que incluso se vio abajo en el marcador, los Universitarios lograron aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Brayan Angulo y se quedaron con la victoria (1-3) en el inmueble de La Franja.

Sin embargo, Efraín Juárez se sinceró luego de estrenarse con un triunfo como entrenador de Pumas en la Liga MX y resaltó con qué se queda de lo que vio en su equipo.

“Obviamente hay muchas cosas que mejorar, desafortunadamente no hemos podido trabajar, es así, jugamos cada tres días; llegué, jugamos, recuperación, jugamos, entonces lo importante es el esfuerzo del jugador”, declaró.

El timonel auriazul aplaudió la actuación de sus jugadores porque considera que “entienden que hacer a la defensiva y tratan de jugar”, por lo que así se vuelve “más fácil corregir porque el equipo es ordenado”.

“Este triunfo es meramente de ellos… más allá del error en la salida, esas circunstancias no me importan. Seguimos intentando y de ahí viene la roja, la expulsión la provocamos; obviamente contra 10 hombres se abre el partido, pero seguimos insistiendo, hay muchísimas cosas que me gustan”, aceptó Efraín Juárez.