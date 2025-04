Efraín Juárez asegura que Pumas no especulará ante Vancouver Whitecaps; lucharán por el boleto a semifinales de Concachampions

Los Pumas de Efraín Juárez se presentan esta noche en el estadio Olímpico Universitario, con el firme objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Su rival, el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS), llega con la obligación de anotar en C.U. porqué Los del Pedregal cuentan con la ventaja del gol de visitante tras empatar en la ida de los cuartos de final (1-1).

A pesar de que el cero a cero les permitiría avanzar entre los cuatros mejores de la Concachampions 2025, al interior del seno auriazul no se confían porque reconocen la calidad de su oponente.

Lee también México Femenil golea de nuevo a Jamaica; terminó con éxito su gira por Estados Unidos

“El rival es el líder de la MLS, es un equipo intenso, físico, que juega bien al futbol y es ofensivo. Eliminó al Monterrey, que no es poca cosa, entonces nosotros lo respetamos. Seguramente, no especularán, van a venir a buscar el resultado”, declaró Efraín Juárez en conferencia de prensa.

El director técnico mexicano aseguró que Pumas “saldrá a buscar el partido porque no es un equipo que especula” y porque existe “ilusión” para avanzar a las semifinales.

“Fue un resultado favorable, pero eso no quiere decir que seamos favoritos. Estamos en igualdad de circunstancias, nosotros contamos con la ventaja del gol de visita, pero si no hacemos nuestro trabajo no servirá de mucho. Buscaremos sentenciar la serie, serie increíble ponernos en la siguiente estancia”, resaltó.

Lee también Fernando Gago revela su método para salir de México; "Hablé con el director deportivo del Guadalajara"

El timonel auriazul adelantó que Pumas buscará el gol “para poder estar más tranquilos” y que espera que su equipo siga demostrando crecimiento bajo su tutela. La mejor versión de este equipo todavía no llega.

“Trataremos de generar jugadas de gol, de presionar alto y de tener intensidad. Defensivamente, estar bien parados, que sea un equipo ordenado, que entienda cuando hay que presionar y tener disciplina. Eso lo que quiero ver en mi equipo”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de tener que escoger si competir por la Liga MX o por la Copa de Campeones de la Concacaf, Efraín Juárez fue tajante al afirmar que no se puede dar ese lujo, por lo que luchará “hasta el final por los dos”.

“Una institución tan grande no puede decantarse por uno y después ver qué pasa en el otro. Confío mucho en la plantilla, podemos pensar en los dos, en los estamos vivos y podemos pensar en en cosas importantes. Estos nuevos Pumas quieren siempre ser protagonistas, este club es uno de los grandes”, sentenció.