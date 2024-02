Eduardo Salvio deja en el aire su continuidad en Pumas: “Depende de cosas del club”

Eduardo Salvio, es sin duda uno de los actuales referentes de Pumas, un hombre que con goles y buenas actuaciones, además de ganarse un lugar en el once titular se ganó el cariño de la afición.

“Toto”, quien se encuentra próximo a terminar contrato con Pumas, habló sobre la posibilidad de quedarse en el equipo auriazul, una decisión que dependerá únicamente de la directiva.

"Es algo que ya hablé con la dirigencia, ellos saben que si realmente quieren que me quede me voy a quedar. Me gustaría quedarme mucho tiempo en Pumas, pero depende de cosas del club", comentó.

#Video 📹 Eduardo Salvio sobre su renovación en Pumas "Depende del club" 🐱 pic.twitter.com/tvoldpjXuz — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 9, 2024

El atacante argentino, añadió que espera seguir sumando en el Clausura 2024 y ser un referente de la institución, que aseguró peleará por cosas importantes.

"Hoy estoy contento con el presente. Uno mete goles o da asistencia y todos hablan de Eduardo Salvio y eso me pone contento. Mi foco siempre fue el de sumar, me siento bien. Me gusta ser un referente del equipo y un ejemplo para mis compañeros".

Finalmente, Salvio reiteró no sentir un peso extra por portar la camiseta número diez de Pumas, asegurando que es un gran compromiso con la afición.

#Video 📹 Eduardo Salvio sobre la posibilidad de no contar con César Huerta para el próximo partido 🐱 pic.twitter.com/j8xobkUYwR — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 9, 2024

"Es una gran responsabilidad llevar esa camiseta, por lo que espera la gente y también ser uno de los capitanes. No pienso en la camiseta que llevo atrás. Hoy tengo la chance de usar ese número y es hermoso".

