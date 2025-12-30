Eduardo Nájera listo para compartir su conocimiento a los jóvenes

Durante 12 años, Eduardo Nájera se mantuvo en la élite del deporte de los Estados Unidos, enfrentando a las máximas estrellas de la NBA y demostrando que, pese a haber nacido en México, donde el basquetbol no es de los deportes principales, podía destacar en las duelas más exigentes del planeta.

Con perseverancia, el alero se abrió camino, convirtiéndose en uno de los extranjeros más respetados, una posición que le permitió destacar mucho en su carrera y, tras su retiro, inspirar a la juventud mexicana, papel que asume con responsabilidad.

“Me tomó mucho tiempo entender el papel que tuve, durante mi carrera estuve siempre pensando en producir, ganar partidos, campeonatos y no te das cuenta del impacto. Muchas veces pensé en México, y tenía presión. Allí comienzas a entender que tienes una influencia, que puedes cambiar vidas por la experiencia y sabiduría”, mencionó en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El chihuahuense, quien vistió la camiseta de México en múltiples ocasiones, agradeció a los aficionados por las muestras de cariño y respeto que suelen darle, asegurando que mantiene presente siempre las memorias de sus grandes actuaciones.

“Es un orgullo tener el respaldo del país estando en Estados Unidos, y allá te pones la camiseta para representar tus raíces”, agregó.

Ahora, en su faceta desde afuera de las duelas, Eduardo Nájera admitió que guarda con mucho cariño todos los buenos momentos que vivió en su etapa como profesional, por lo que se marca como meta tranformar las vidas de todos esos talentos que todavía no se han descubierto en el país.

“Después de la carrera sólo queda la memoria de muchos juegos, buenos y malos. Hoy quiero transformar vidas por el conocimiento que tengo del basquetbol”, sentenció.