Edson Álvarez revela que Gerardo Martino lo desconoció en el juego ante Argentina

La eliminación de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue generando opiniones de los protagonistas de aquella escuadra nacional que fue dirigida por Gerardo Martino.

En esta ocasión Edson Álvarez fue quien reveló que el ‘Tata’ tuvo un comportamiento raro con él previo al juego ante Argentina, donde el Tricolor cayó 2-0.

“Cuando llega el partido contra Polonia todo iba bien, con él la relación como siempre, llega el partido ante Argentina y has de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué”, comentó Edson en entrevista a Caliente TV.

El canterano de América le contó al Burro Van Rankin que durante el proceso de Gerardo Martino existía una comunicación constante, por lo que le causó más duda su comportamiento previo al juego ante los Albicelestes.

“Yo tenía una gran relación con el Tata, una gran relación que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, es una persona que le gusta hablar de futbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax”, expresó el zaguero.

Para Edson Qatar 2022 significó el segundo Mundial de su carrera y por el momento que vivía en el Ajax era un referente y titular de la Selección Mexicana.

“Cuando llega el mundial no me sentía un titular indiscutible, pero sentía muchas posibilidades de jugar”, agregó Álvarez.

