Desde los 16 años, cada pedaleada de Edgar Cadena ha estado marcada por un sueño que muchos consideraban imposible: Convertirse en el mejor ciclista del mundo. Aunque en el camino enfrentó burlas y dudas, sus resultados han sido la respuesta más contundente.

Hoy, como integrante del equipo alemán Storck MRW Bau y luego de conquistar dos etapas en la Vuelta a Asturias, el capitalino celebra no sólo su propio momento, también el auge que vive el ciclismo en México. Con figuras como Isaac del Toro y él mismo, Europa ha comenzado a mirar hacia tierras tricolores, en busca de talento.

“En estos momentos, Isaac está abriendo muchas puertas con sus resultados y el mundo voltea a ver a México. Yo inicié en 2018 y en ese tiempo no había tantos ciclistas; ahora, con el reconocimiento ganado y los resultados también de César Macías, los equipos están dando un auge a nuestro país. México ahora está en la cima. Sabemos que por años hubo potencias como Colombia o Ecuador, pero hoy damos de qué hablar en el mundo”, dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Edgar, quien reveló haber iniciado su trayectoria en carreras “moleras”, en las que con lo ganado apenas podía comprar su equipo, pidió a los chicos que están en México no darse por vencidos. “Una frase para todos los ciclistas que me gustaría dejar es: Un ganador es alguien que jamás se dio por vencido. Al final, podemos sentir que queremos tirar la toalla. Pero con esfuerzo y esperanza se alcanza cualquier objetivo”, finalizó.

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