Eagles, a desquitarse con los Bears

El Black Friday es el día en que se inaugura la temporada de compras navideñas, con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes en el mundo; sin embargo, desde hace dos años, la NFL optó por empezar una nueva tradición de juegos y acaparar los reflectores el día posterior a Acción de Gracias.

Esta vez, los protagonistas serán los Eagles de Filadelfia (8-3) y los Bears de Chicago (8-3).

Leyendas del futbol americano como Ryan Fitzpatrick, Richard Sherman y Andrew Whitworth, serán los comentaristas del partido (difundido a través de Prime Video) y compartieron su emoción por llevar la NFL a millones de hogares en todo el mundo.

“Los Eagles y Jalen Hurts responderán y mostrarán una mejor versión este juego”, declaró Fitzpatrick, confiando en que los dirigidos por Nick Sirianni se recuperarán de la derrota con los Cowboys, donde dejaron ir una ventaja de 21 puntos. Filadelfia cedió el liderato de la Conferencia Nacional y buscará recuperar la memoria ante Chicago, que vive una temporada de ensueño y quiere mantenerse en la cima de la División Norte.

De la mano de Ben Johnson, los Bears se han convertido en una de las grandes revelaciones de la NFL y en el Lincoln Financial Field podrían firmar su quinta victoria consecutiva, para dar un golpe de autoridad ante el campeón vigente.

Mostrarían que son un equipo de verdad.