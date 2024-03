Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico

El Mundial de Patinaje Artístico Montreal 2024 vivió este jueves una importante jornada, en la que brilló el patinador mexicano Donovan Carrillo en el programa corto.

El tapatío se plantó con personalidad y autoridad en la pista y con una coreografía llena de dificultad y espectacular alcanzó un total de 80.19 unidades.

Una cifra que además de darle su pase a la gran final de la competencia, significó para Carrillo su mejor marca de la temporada.

Donovan, superó los 80 puntos por primera vez y buscará este sábado subir al podio, agradeciendo el apoyo de todo México en cada competencia.

"He estado persiguiendo los 80 puntos durante tanto tiempo que me sentí increíble cuando apareció este número. Recibo mucho apoyo, lo que me motiva mucho. Estoy tratando de hacer crecer el deporte en mi país lo mejor que pueda", compartió.

