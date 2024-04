Disciplina, la clave del éxito de Okumura en la lucha libre

Con treinta años de luchador profesional, Okumura es consciente y comparte a las nuevas generaciones que la clave para seguir vigente en la lucha libre es la disciplina.

Una palabra que le enseñó su primer maestro Masanobu Kurisu, y misma que recuerda cada día al entrenar y subir al cuadrilátero en México.

"Mi primer profesor me enseñó la importancia de la disciplina, lo importante que es siempre estar preparado e ir paso por paso y nunca lo olvido. He tenido muchas lesiones y operaciones, pero tengo la disciplina y aquí estoy luchando", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El gladiador nipón, que tuvo algunas dificultades para acoplarse a las costumbres y tradiciones de México, agregó que ahora busca ayudar a los luchadores extranjeros en sus primeras visitas a México.

"Ahora que más japoneses vienen a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre los busco apoyar. Hago todo para que estén cómodos y no se encuentren sin nadie. Se lo difícil que es y por ello me siento feliz de ayudarlos".

Por último, 'El Tifón de Osaka', quien el próximo mes de mayo cumplirá 20 años luchando en México, agradeció el cariño y respeto de la afición a la lucha libre, externado su deseo de retirarse en unos años en la histórica Arena México.

"La afición me reconoce y siempre agradezco al Consejo Mundial de Lucha Libre, por dejarme hacer mi carrera en México. En la calle y las arenas los fanáticos me cotorrean y me muestran su cariño. Se que algún día me voy a retirar y me gustaría fuera en México", finalizó.

