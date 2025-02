Diego Mejía y su aventura bajo cero con el Atlético Ottawa; el mexicano inicia una nueva etapa

El termómetro marca 19 grados bajo cero. Ese es el clima normal en Ottawa, Canadá, y Diego Mejía, técnico mexicano, espera a que la nieve se derrita, a que salga el sol, para iniciar su nueva aventura.

Pero al exentrenador del FC Juárez no le da frío, está ansioso de tomar el volante de su nuevo equipo, el Atlético Ottawa, de la Liga Premier canadiense, y demostrar que los técnicos mexicanos tienen capacidad, oficio, experiencia y que, si en su país no les abren las puertas, ellos tocan en las que sí se pueda entrar.

Lee También Liga MX: Horarios y canales para ver la Jornada 8 del Clausura 2025; estos van por tele abierta

“Cuando salgo de Juárez, me pongo a tocar puertas. Voy a Europa, a visitar técnicos conocidos, relaciones que hice en mi paso por allá. Se abrieron posibilidades en México, estuve cerca de dirigir a Puebla, antes del Chepo [José Manuel de la Torre], y gracias a gente que conocí en Europa y en el Atlético de San Luis, como Severiano García, me invitan a hacer la entrevista con el Ottawa. Encajé en el perfil y estamos acá”, menciona.

No es la primera vez que Mejía hace maletas. Cuando colgó los botines, se fue a Europa: “Fui a trabajar al Manchester City como scouting en Latinoamérica. Me mudé a Londres, me fui a España a estudiar, porque se me despertó la cosquillita de dirigir. Trabajé con una empresa que brinda servicios de metodología y análisis a federaciones europeas y clubes como PSG, Manchester City, Valencia, Feyenoord y federaciones de Suecia, Japón, China, Tailandia”.

Lee También Liga MX: ¿Quién es el jugador que más vale en el Clausura 2025?; Cruz Azul es dueño del top tres

Y ahora, después de lo hecho en Juárez, “récord de puntos y no se pagó la multa por el cociente por primera vez”, tomó la decisión de irse a Canadá: “Estoy en el primer mundo del primer mundo. Estoy con mi familia; la temporada inicia en abril”.

Hace frío en Ottawa, “menos 19 grados, tranquilito”, pero las ansias por iniciar una nueva aventura hacen que en el hogar de Mejía no se sienta frío.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.