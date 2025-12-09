Diablos Rojos Femenil advierte que va por el bicampeonato; apuesta por el talento nacional en la Liga Mexicana de Softbol

El peso de la corona representa una responsabilidad que, en Diablos Rojos Femenil, asumen con el deseo de apropiarse de un histórico y primerizo bicampeonato en la Liga Mexicana de Softbol. La presión es inherente al título, pero confían en construir una base mexicana que las encamine —una vez más— hasta la gloria.

Para Denisse Fuenmayor, manager de la escuadra capitalina, la clave para conquistar la próxima temporada reposa en el talento nacional.

“Nosotras tratamos de explotar el talento mexicano, más que todo. Sé que la base mexicana nos va a poder ayudar en la temporada. Obviamente, también contamos con todas las extranjeras que van a participar, pero la base mexicana será de vital importancia”, aseveró Fuenmayor en conferencia de prensa.

Dada la corta duración de su temporada —que empezarán hasta el próximo jueves, 22 de enero, con un enfrentamiento ante Charros de Jalisco Femenil— el regreso de Diablos Rojos a los diamantes de la Liga Mexicana de Softbol será firme. Más aún con el sueño de repetir la hazaña que, en marzo, sellaron después de blanquear a Sultanes de Monterrey.

“Aquí lo principal es que cada quién se enfoque en su juego. [...] No se puede perder el tiempo. Hay que aprovechar cada oportunidad. Estamos listas para asumir todo lo que venga”, sentenció Fuenmayor.

Pese a que la escuadra capitalina confía en el talento nacional, de cara a la próxima temporada se reforzó con la bateadora Janae Jefferson. Una estrella estadounidense que forma parte de la Selección de Softbol en el país de “las Barras y las Estrellas”.

Antes de iniciar su camino en la Liga Mexicana, la novena de la Ciudad de México cerrará su pretemporada ante el conjunto de Atlanta Smokes. Un reto significativo, especialmente porque el equipo es tricampeón de la Liga Profesional de Fastpitch de Estados Unidos.