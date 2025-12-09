Diablos Rojos, con preparación única para el bicampeonato de la Liga Mexicana de Softbol

Diablos Rojos Femenil encarará la próxima temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) con el objetivo de defender la corona.

Para refrendar su título, las peloteras Edith de Leija y Rosa del Castillo se están preparando en el Early Camp, campamento especial que se está realizando en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, en Oaxaca.

De cara a iniciar la tercera edición de la LMS, ambas jugadoras platicaron sobre cómo están viviendo esta experiencia única, que —están seguras— les servirá para “para llegar a la pretemporada con más confianza, mejor física y mentalmente”.

”Nos sentimos muy contentas de estar aquí preparándonos en la Academia. [Estamos] satisfechas con lo que hemos hecho. Son entrenamientos de alto rendimiento y estamos preparándonos para la próxima temporada. Ha sido un gran trabajo y nos va a ayudar [mucho]”, compartió la infielder De Leija.

Del Castillo declaró sentirse “contenta” por formar parte del Early Camp y valoró la preparación que están recibiendo en Oaxaca.

“[Agradecida] por la confianza que nos dieron y esta oportunidad de prepararnos en la Academia, para aprender de las jugadoras. Esto nos va a ayudar a llegar muy fuertes a la pretemporada. [Ha sido] una preparación física de calidad”, mencionó la jardinera, con mucha emoción.