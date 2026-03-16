Del autogol a la revancha; Ditta se enfoca en Rayados y sueña con el Mundial

El autogol del fin de semana dejó una huella en Willer Ditta. El defensa de Cruz Azul admitió que el momento le pegó fuerte en lo emocional. Sin embargo, aseguró que la experiencia le dejó un aprendizaje y que ahora su mente está puesta en el siguiente reto.

La Máquina enfrentará a Rayados en el estadio Cuauhtémoc, en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Ditta regresará al torneo tras cumplir una suspensión que lo dejó fuera del duelo anterior. El colombiano quiere aportar para sellar el boleto a la siguiente ronda.

“El sábado me costó mucho en lo emocional después de esa jugada. Lastimosamente nos encontramos también con un autogol que me toca también asumir a mí, pero bueno, creo que hace parte del juego. Gracias a Dios, en el futbol siempre hay revancha”, señaló en conferencia de prensa.

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El defensa aceptó su responsabilidad en el autogol, aunque también destacó la reacción del equipo. Para él, el futbol siempre ofrece una nueva oportunidad y Cruz Azul tiene ahora un partido clave para demostrar su fortaleza.

“Nos encontramos con un autogol que me toca asumir, pero hace parte del juego. Ahora estamos enfocados en preparar el partido y buscar la victoria”, reiteró.

Ditta también dejó claro que el equipo no cambiará su estilo ante Monterrey. El defensa espera un rival agresivo, pero confía en que Cruz Azul mantendrá su identidad para avanzar a la siguiente fase.

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“Tenemos un partido superimportante. El rival vendrá a buscar el resultado, (mantener) nuestra identidad y lo que hemos venido marcando es buscar el resultado en cualquier circunstancia. Estamos enfocados en eso y en poder sacar el resultado y pasar de fase”.

El colombiano celebró su regreso a la convocatoria. Reconoció el trabajo de sus compañeros en el partido pasado y resaltó la competencia interna que existe dentro del plantel.

“Siempre quiero ser parte del once y estar a disposición. Por fortuna contamos con un plantel muy amplio. Mis compañeros hicieron un gran trabajo y lograron un gran resultado (en el partido de ida). Feliz de volver a estar disponible ”.

Finalmente, Ditta habló sobre el crecimiento que ha tenido desde su llegada a Cruz Azul. Considera que el nivel competitivo del club ha impulsado su desarrollo y lo mantiene con la ilusión de representar a Colombia en la próxima Copa del Mundo.

“Desde hace dos años y medio el equipo compite en un nivel altísimo, con unas exigencias muy grandes que demandan este club y el escudo al que representamos. Eso ha hecho que muchos crezcamos, que las ganas, la fe y el objetivo que tenemos enfrente lo veamos con muchísimas más ansias. (Me ilusiona) poder estar en el listado final de la selección de Colombia, que para mí sería un sueño maravilloso”.