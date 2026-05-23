El ídolo del América, Cuauhtémoc Blanco, se metió en terrenos desconocidos y lo pagó caro.

El exfutbolista mexicano, acompañado de sus amigos Isaac Terrazas y Germán Villa, subió a un cuadrilátero con el gladiador Penta Zero Miedo y no le fue nada bien.

Sin playera y contra las cuerdas, recibió un "pierrotazo", el tradicional golpe de los luchadores, que lo envió a la lona y posteriormente "perdió la lucha" contra el oriundo de Ecatepec.

Después de tenerlo como invitado en su nuevo podcast, ahora ellos tres asistieron al gimnasio de Penta para grabar arriba del ring.

La marca del golpe se notó de inmediato. La mano del reconocido luchador de la WWE quedó marcada en el pecho de Cuauhtémoc Blanco.

"Para que vean que no nos cagamos, carajo", gritó el 'Temo' junto a Terrazas y Villa, quienes previamente también recibieron un impacto del luchador mexicano.

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