David Faitelson se sincera y 'acepta' ser americanista de closet; "Yo estoy feliz"

David Faitelson, es sin duda alguna uno de los periodistas deportivos más importantes en la actualidad, hombre crítico que ganó popularidad al lado de José Ramón Fernández por su comentarios negativos al América.

Equipo que parece haberlo conquistado con sus recientes actuaciones, al compartirlo en una reciente emisión de TUDN su 'amor' por el equipo azulcrema.

Lee también David Faitelson y José Ramón Fernández dedican emotivos mensajes de despedida a Daniel Bisogno; "Siempre recibí muestras de cariño"

Faitelson, quien durante gran parte de su carrera ha compartido la bandera del antiamericanismo, fue confrontrado por Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, en la previa del Clásico Capitalino entre América y Pumas.

"No te hagas wey, tú eres americanista. Tú me has dicho que eres americanista en el fondo de tu corazón, eres americanista de clóset", le mencionó Videgaray.

Ante las miradas de presión y el comentario de su invitado, Faitelson 'aceptó' su afición al América, pero reconoció ser de clóset y apoyar a Pumas en el siguiente duelo.

"Yo estoy feliz en el clóset del americanismo", mencionó generando una gran cantidad de comentarios en sus redes sociales.

Lee también Miguel Layún se suma a Shark Tank México; el exjugador del América tendrá nuevo proyecto

En el pasado, el excomentarista de ESPN ha compartido que durante muchos años tuvo que mentir sobre situaciones alrededor del equipo de Coapa, con el objetivo de generar audiencia en TV Azteca.