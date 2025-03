David Faitelson reprueba actitud de aficionados de Chivas; "Ir al futbol en Guadalajara es tanto como jugarse la vida"

Este sábado las Chivas regresaron al estadio Jalisco para jugar un partido de local de Liga MX en medio de la polémica por el veto al estadio Akron. Los recientes casos de violencia relacionados a los aficionados rojiblancos derivaron en esta decisión y en lugar de mostrar un comportamiento diferente, los hinchas del Rebaño volvieron a firmar un episodio lamentable al terminar el duelo contra Cruz Azul. Por lo mismo, David Faitelson salió a criticar la seguridad en Guadalajara.

Cuando los jugadores de Chivas se retiraban del campo de juego tras caer 1-0 frente a la Máquina, un aficionado lanzó un pedazo de concreto desde la tribuna que, por poco, casi impacta a Javier 'Chicharito' Hernández.

Rápidamente, el conductor de Televisa reprobó la situación en redes sociales.

"También anoche, en el Jalisco, se lanzaron objetos a la cancha y hubo peleas en el graderío. Ir al futbol en Guadalajara es tanto como jugarse la vida. ¿Cuándo y cómo sucedió?" publicó en redes sociales Faitelson.

También anoche, en el Jalisco, se lanzaron objetos a la cancha y hubo peleas en el graderío.

Ir al futbol en Guadalajara es tanto como jugarse la vida.

¿Cuándo y cómo sucedió?

Esta crítica se suma a los comentarios que realizó antes del partido contra Mikel Arriola y las autoridades de la Liga MX que permitieron que Chivas juegue en el Jalisco este partido.

"Ayer aplaudíamos la decisión de la Comisión Disciplinaria de no aceptar la apelación de Chivas por el veto a su estadio para el juego entre Chivas y Cruz Azul de esta jornada. Y resulta que hoy, a casi 24 horas del partido, la Liga MX emite un boletín que le autorizó a las Chivas a jugar en el estadio Jalisco con público en las gradas. Con todo respeto, es una liga de chiste. Es una liga bananera" escribió en su Twitter.

"Y luego, dicen que tiene que estar a 50 km un estadio de otro, y no quieran vernos la cara de estúpidos, no hay 50 km de distancia entre el Akron y el estadio Jalisco. Estás premiando, es decirle tuviste un acto de violencia y aun así estas permitiendo que ese publico vaya al graderío, que desfachatez y que sinvergüenzas. Chivas por un lado, y la Liga MX que no existe, que está a la merced de los empresarios de nuestro futbol" concluyó.

