David Faitelson mandó "a la mier..." a Rafa Puente en vivo; "No lo hagas personal proque después lloras"

La exclusión de León del próximo Mundial de Clubes será un tema que divida opiniones desde este viernes hasta que la FIFA anuncie la resolución final de esta novela, para confirmar si la apelación de la Fiera será efectiva o si, en efecto, otro equipo, aún no se sabe cuál, tome su lugar en el torneo de clubes más importante del mundo. David Faitelson fue uno de los principales encargados de etiquetar como justa la eliminación del conjunto mexicano y su postura le causó fuertes discusiones tanto en redes sociales como en un programa en vivo con Rafa Puente.

En un programa de Línea de 4, con enlace en vivo desde Estados Unidos, Faitelson junto a Andrés Vaca y Alex de la Rosa, el conductor de Televisa protagonizó un fuerte cruce de palabras con el exentrenador.

"Llevamos 35 años diciendo que la multipropiedad es ilegal, desde que Televisa manejaba tres equipos de futbol, desde que Azteca manejaba dos equipos de futbol" señaló Faitelson en su discurso para dejar en claro que apoya la exclusión del León.

Sin embargo, Puente lo interrumpió y le "recordó" que en su etapa como periodista de TV Azteca no levantó la voz sobre la misma problemática.

"Tú trabajaste en TV Azteca y jamás te escuché pronunciarte en contra de la multipropiedad de Veracruz y Morelia, jamás, entonces llevamos suena a manada. Después en ESPN sí cuestionabas la de Televisa pero en Azteca, con Morelia y Veracruz jamás alzaste la voz con ese tema" dijo con seguridad el ahora panelista.

La respuesta de Puente no le cayó nada bien a Faitelson, quien agregó: "estás equivocado por completo. Yo trabajaba junto a tu padre durante muchísimos años, pregúntale para ver si en algún momento levantamos la mano contra la multipropiedad. Que no te suene a manada, no me cambies la historia aquí porque no te corresponde. No lo hagas personal, porque tú estás acostumbrado a que te digan las cosas de cara y te enojas, te molestas. No es un asunto personal de Faitelson, yo no me estoy enojando pero no lo hagas personal porque después lloras y lloras bien".

Con el ánimo visiblemente alterado, Faitelson continuó por despotricar contra Puente y volteando a ver a Vaca y De la Rosa, dijo: "en lugar de atacar al Pachuca o atacar a FIFA me ataca a mi el señor Puente, que se vaya a la mierda".

