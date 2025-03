León rompe el silencio tras ser excluido del Mundial de Clubes; "Es una medida cruel e injusta"

Este viernes el León y el Pachuca fueron avisados por la FIFA que incumplen con el reglamento que prohíbe la multipropiedad, motivo por el cual la Fiera fue excluida de jugar el próximo Mundial de Clubes, al cual se clasificó tras consagrarse campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF en 2023.

Sin embargo, en redes sociales el conjunto esmeralda alzó la voz y aseguró que irán hasta las últimas instancias para reclamar su lugar en la justa mundialista que comienza el próximo 14 de junio. El León, estaba ubicado en el Grupo D y se supone que jugaría con Flamengo de Brasil, el Esperance de Túnez y Chelsea de Inglaterra.

EL COMUNICADO DE LEÓN TRAS SER EXCLUIDO DEL MUNDIAL DE CLUBES

"La FIFA ha notificado al Club León que no participaremos en el próximo Mundial de Clubes 2025. El Secretario General del organismo decidió que nuestro equipo, debe dejar su lugar en la competición a pesar de haberlo ganado con justicia y profesionalismo en la cancha obteniendo el título de la Liga de Campeones CONCACAF 2023; una medida que resulta cruel, injusta, la cual no compartimos y no sabemos a quién beneficia, pero sí a quién perjudica: a nuestra afición. Club León cumplió en todo momento con los procesos correspondientes, se sometió a todos los peritajes, audiencias e investigaciones requeridas en los últimos meses, entregando toda la documentación solicitada por la FIFA con absoluta oportunidad y transparencia. Somos un equipo independiente, autónomo y soberano. Que no quepa duda. Reiteramos nuestra molestia e indignación ante esta decisión que atenta contra del espíritu de una competencia leal y afecta a muchas personas: aficionados, trabajadores, jugadores y entrenadores. Club León acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el lugar obtenido en la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025. Seguiremos firmes, seguros y juntos en este proceso" se lee en la imagen compartida por la Fiera en redes sociales.

¿POR QUÉ LEÓN NO PUEDE JUGAR EL MUNDIAL DE CLUBES 2025?

De acuerdo a un comunicado que compartió la FIFA, "el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto el CF Pachuca como el Club León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el art. 10, apdo. 1 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025".

Por el momento, se desconoce si el León ganará su apelación y podrá jugar el Mundial de Clubes o si un equipo, que tampoco se sabe quién podría ser, lo reemplazará.

