David Faitelson lamenta la muerte de Leo Beenhakker y asegura que "ningún América ha jugado con esa espectacularidad"

Este jueves a sus 82 años falleció el legendario Leo Beenhakker, entrenador neerlandés que dirigió a equipos como el América, Chivas, Real Madrid y Ajax, entre otros. Su huella en el futbol mexicano es imborrable y tal es así que David Faitelson, conductor de Televisa, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Faitelson, reconocido aficionado americanista, aseguró que no hay otro equipo en la historia de las Águilas que haya jugado como lo hicieron en la época de Beenhakker.

"QEPD el gran Leo Beenhakker... En el América dejó grandes recuerdos de un equipo que jugaba a tope. Un director técnico adelantado a su época. El futbol le debe mucho" escribió en primera instancia el conductor de Televisa.

"Para decirlo como es: ningún América ha jugado con la explosividad y espectacularidad del de Leo Beenhakker... El capricho de un dirigente no le permitió ser campeón..." agregó.

El reconocimiento de David Faitelson a Leo Beenhakker

Ese América, dirigido por Beenhakker, nunca pudo conquistar un campeonato; sin embargo, el funcionamiento de las estrellas como Francois Omá-Biyik, Kalusha Bwayla, Joaquín Del Olmo, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Cuauhtémoc Blanco era espectacular y quedó grabado en la memoria de la afición americanista. Sin embargo, el neerlandés abandonó el Nido con polémica incluida.

El propio Beenhakker reconoció que se fue “por el presidente aquel (Diez Barroso) que quería meter mano en el equipo. Joaquín (Del Olmo) tenía conflictos económicos con el presidente, y me dijo que el chico no iba a jugar, pero yo no iba a romper a mi equipo. El lunes siguiente, a las 7:30 en mi casa de Cuernavaca, me llama Rubolotta (el entonces vicepresidente del club) y me dice que agarre mis maletas” declaró años más tarde.

