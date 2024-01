David Faitelson defiende a Messi por el premio The Best: “Mbappé y Haaland no le llegan a los talones”

Messi en esta ocasión se llevó las críticas del futbol por ser el ganador del premio The Best, hecho que para el periodista David Faitelson es justo que el argentino sea el galardonado.

Lionel competía contra Mbappé y Haaland por este premio y Faitelson no dudo en reconocer que el ‘10’ albiceleste está por encima del francés y el noruego.

“Mbappé no está encima de él hoy, Haaland no está encima de él hoy, no le llegan a los talones”, aseguró David en su programa de radio en MVS.

El comentarista de TUDN entiende que “mucha gente critica que ya dejó de jugar al más alto nivel europeo”, pero explicó su razón para no cuestionar que The Best se lo llevó Messi.

“Nunca tendré objeción cuando se le de un premio a un futbolista como Lionel Messi, me parece espectacular, es el mejor futbolista donde esté”, añadió Faitelson.

