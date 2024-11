David Faitelson apuntó contra Chicharito: "No aparece por ninguna parte. Ha sido un muy mal negocio para Chivas"

Las Chivas se han enfrentado a distintas adversidades a lo largo del torneo. Desde derrotas, el abandono de Fernando Gago y ausencias por lesiones, de las cuales la más importante es la de Javier 'Chicharito' Hernández, el ídolo rojiblanco que regresó al Guadalajara pero ha pasado más tiempo fuera de las canchas que adentro.

David Faitelson, periodista de Televisa, habló sobre la falta de presencias del máximo goleador de la selección Mexicana y reveló que la directiva tapatía buscaría llegar a un nuevo arreglo contractual con él.

"En Chivas dentro del círculo íntimo de Amaury Vergara, hay quien opina que la institución debería llegar a un arreglo económico con Javier 'Chicharito' Hernández, para tratar de perder lo menos posible en una operación que le ha costado una barbaridad al club. Fíjense lo que son los números, con Chivas registra apenas desde que llegó, el 20 por ciento de los minutos disputados, el número más bajo desde el 2010" comenzó su relato Faitelson.

"De febrero a la fecha, son 17 partidos disputados con Chicharito, de los 39 posibles. Se ausentó en 22 encuentros, ha sumado apenas 687 minutos de los 3 mil 510 disponibles y sin dudas, su ausencia pesó en el rendimiento del equipo en los torneos que disputó. Se me olvidó decir, ha hecho un gol desde que llegó. Tiene contrato hasta diciembre de 2026, se desconoce la cifra exacta de lo que percibe en Chivas pero no aparece por ninguna parte. El fin de semana cuando el Guadalajara lo necesitaba, por una u otra razón no estaba ni en el campo ni en la banca. Ha sido hasta ahora un muy mal negocio de las Chivas" concluyó.

Al Rebaño le falta jugar contra Santos Laguna y el Atlético de San Luis para cerrar la temporada regular del Apertura 2024, y por lo reportado por las fuentes cercanas al equipo, Hernández no jugaría ninguno de esos partidos.

