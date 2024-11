Este lunes el periodista David Faitelson le dedicó unas palabras al América tras haber goleado al Mazatlán por la jornada 15 del Apertura 2024, resultado que los dejó en el octavo lugar con 24 puntos, al borde de la clasificación directa a la Liguilla, motivo por el cual algunos expertos aseguran que "despertó el bicampeón" rumbo a un posible tricampeonato. Sin embargo, en 'Faitelson sin Censura' destrozó las ilusiones azulcremas.

"Un 5-0 en Mazatlán ante una de las peores versiones que yo recuerde de un equipo de Vucetich en toda su carrera. Un equipo totalmente vulnerado, pero ya sabe usted que con el América hay una sobrereacción cuando gana, y también cuando pierde. El equipo ha mejorado en los últimos partidos es indudable, y parece que viene recuperando jugadores, una forma de jugar y la confianza. Pero decir que el bicampeón está de vuelta y que nada lo detendrá hasta levantar por tercera vez un trofeo me parece una exageración típica del americanismo muchas veces arrogante, engreído, por decirlo de alguna manera" comenzó su relato.

Actualmente, las Águilas arrastran una racha de cinco partidos sin conocer la derrota y están a un punto de distancia del último lugar que otorga el boleto directo a la Liguilla. Sin embargo, Faitelson remarcó la distancia que hay entre el conjunto de Coapa y el Cruz Azul, líder indiscutido del campeonato.

"El América está a 16 puntos del líder Cruz Azul, lo cual ya establece qué tipo de temporada ha tenido, y se puede utilizar cualquier cantidad de pretextos. Las lesiones, las inconsistencia en las alineaciones, que juega en un estadio que no es el suyo, pero nada de eso cabe en el América. Hoy muestra cierta mejoría y qué bueno, pero no sé si le alcanzará. Primero, para alcanzar la liguilla de forma directa, no depende totalmente de ellos, y luego para buscar el tricampeonato. La realidad se impone a un equipo inconsistente y muy lejos de los parámetros que alcanzó en las últimas temporadas" agregó.

Finalmente, aseguró que la fiesta grande del futbol mexicano necesita al América, aunque hoy estén en zona de repechaje.

"¿Necesita la liguilla al América? Sí. Sin duda, pero necesita un América que muestre en la cancha el poderío auténtico de su plantel y la capacidad de su entrenador. Por ahora, que no me vengan con cuentos e historias del americanismo o de sus jilgueros. Que el monstruo ha despertado, que va a arrasar en la liguilla, que Cruz Azul no lo quiere ver en cuartos de final. No inventen. Hoy, a dos jornadas del final del torneo, es un equipo, con todo respeto, del miserable y mediocre Play-in" concluyó.

