Oceanida: Las cuatro mexicanas que conquistaron el Atlántico a remo

4,800 kilómetros de mar abierto después, el nombre de México quedó inscrito en la historia del remo mundial.

El equipo femenil Oceanida, integrado por Eugenia Méndez, Andrea Gutiérrez, Ana Lucía Valencia y Lucila Muriel, se convirtió en el primer conjunto latinoamericano en cruzar el océano Atlántico únicamente con la fuerza de sus brazos.

La travesía, iniciada el 12 de diciembre de 2025 y concluida el 28 de enero de 2026, fue un reto de resistencia y voluntad que duró 45 días, 1 hora y 35 minutos. Más que una competencia, fue una demostración de disciplina, unión y coraje que llevó a estas mexicanas a desafiar las olas y conquistar lo imposible.

Más allá de la hazaña deportiva, el propósito de Oceanida fue demostrar que las mujeres pueden soñar en grande y alcanzar metas que parecían inalcanzables. Cada remada fue un mensaje de inspiración: la fuerza, la disciplina y la unión femenina son capaces de conquistar océanos y abrir caminos.

"Sabíamos que las condiciones extremas iban a implicar que la motivación se terminara muy rápido de forma individual. Hicimos un compromiso de equipo y, antes de salir, nos sentamos a pensar en la huella que dejaríamos. Somos el primer equipo latino; nosotras somos cuatro mujeres mexicanas que soñaron con algo así. Es el comienzo para mostrar que las mujeres podemos lograr todo lo que imaginamos", mencionó Ana Lucía Valencia en conferencia con Santamarina + Steta.

¡UNA EMBARCACIÓN MUY MEXICANA! 🇲🇽🛶❤️



Eugenia Méndez habla del orgullo de llevar un poco de México en cada paso para cruzar el Océano Atlántico pic.twitter.com/iH97NtaWUx — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 10, 2026

Las mexicanas, quienes realizaron el recorrido sin asistencia a bordo de una embarcación decorada como Alebrije, destacaron la importancia de arriesgarse por lo que se desea.

"Es mágico transformar el ‘no puedo’ y eliminar los miedos. Hablamos sobre todos los escenarios posibles en la aventura. Teníamos que ir e intentarlo; el proyecto nos enseñó que, con ganas, puedes lograr lo que quieras. Queremos impulsar a más mujeres a convertirse en aventureras", finalizó Lucila Muriel.