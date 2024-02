David Faitelson acusa amenazas por parte de los aficionados a los Toros: No les tengo miedo

La lucha de David Faitelson contra las corridas de toros sigue más fuerte que nunca. El periodista de TUDN se volvió a lanzar contra los toreros y fanáticos de la fiesta brava.

Mediante redes sociales, el polémico periodista acusó amenazas por parte de la afición taurina, pero reafirmó su crítica hacia ellos.

"A los toreros y “toreritos” que, me mandan mensajes de amenazas y de calumnias, les digo: primero, no me callaré; segundo: no les tengo miedo", escribió el ex de ESPN.

Faitelson enfatizó que los seguidores de las corridas de toros son unos "descerebrados".

"Sé la clase de cobardes que son y los “valientitos” que se ponen cuando tienen un animal indefenso enfrente. Repito: al que le gusta y defiende la actividad taurina es un sádico descerebrado ", agregó.

