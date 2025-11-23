Dak Prescott rompe récord en remontada de Cowboys sobre los Eagles

Dak Prescott rompió este domingo el récord de más yardas por envío en la historia de los Dallas Cowboys en la remontada de 21 puntos de su equipo que venció 24-21 a los campeones Philadelphia Eagles en la semana 12 de la temporada de la NFL.

Prescott llegó a 34 mil 192 yardas con las que superó la marca de 34 mil 183 que pertenecía a Tony Romo para convertirse en el quarterback con más yardas por pase en la historia de la franquicia.

El triunfo de los Cowboys lo selló un gol de campo de 42 yardas de Brandon Aubrey en el último segundo del partido.

Dallas se mantiene segundo en la división Este de la Conferencia Nacional con marca de 5-5, mismo sector en el que Eagles aún es líder con récord de 8-3.

Philadelphia dominó el primer cuarto con dos anotaciones.

La primera fue con una recepción de AJ Brown, la segunda fue vía un acarreo de Jalen Hurts. En el inicio del segundo cuarto los monarcas se alejaron 0-21 con otra anotación de Hurts por tierra.

Antes del descanso Dallas rompió el cero gracias a un pase de anotación para George Pickens que puso el marcador 7-21.

En el tercer cuarto el ataque de los campeones desapareció. El equipo de la estrella solitaria apretó el juego 14-21 gracias a un envío de Prescott para Brevyn Spann-Ford y empató 21-21 en el inicio del último periodo con una carrera de Dak Prescott.

En su última serie los Cowboys le dieron la vuelta al marcador 24-21 con una patada de tres puntos de Brandon Aubrey.