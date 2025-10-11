Cubs vs Brewers: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 5 de la Serie Divisional, HOY, sábado 11 de octubre

Los Dodgers de Los Ángeles esperan ansiosos a su oponente en la antesala del Clásico de Otoño. Este sábado, los Cubs de Chicago y los Brewers de Milwaukee chocarán en el quinto y definitivo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional que le otorgará al ganador el pase para enfrentar a los vigentes campeones de la Serie Mundial.

Con dos victorias por bando, todo se definirá en el American Family Field que lucirá un lleno hasta las lámparas. La afición en Milwaukee espera ver a sus Brewers peleando una vez más por el banderín de la Liga Nacional, instancia a la que no llegan desde el 2018 cuando cayeron, precisamente, ante los Dodgers.

Los Cubs, por su parte, buscan ganar en condición de visitante para chocar nuevamente contra el conjunto de Los Ángeles, tal y como lo hicieron en 2016 cuando los eliminaron y posteriormente ganaron su último título de Serie Mundial.

Milwaukee saldrá con Trevor Megill como su pitcher abridor, en una clara labor de opener. El californiano apenas suma dos apariciones en esta Postemporada y tiene una efectividad impecable en una entrada completa de trabajo.

Chicago eligió al experimentado Drew Pomeranz, quien apunta a desempeñar el mismo rol de opener. El zurdo tiene cinco juegos disputados en esta Postemporada en donde, al igual que Megill, registra una efectividad impecable en cinco entradas de labor con cinco ponches en su cuenta.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 5 entre Cubs y Brewers este sábado 11 de octubre?

El definitivo juego entre Chicago y Milwaukee será transmitido a través de televisión de paga, así como plataforma de streaming.

