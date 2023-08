Cuauhtémoc Blanco, sobre el golpe a David Faitelson: Ni le di bien, sigue viviendo de mí

Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América y de la Selección Mexicana, manifestó que el comentarista de ESPN David Faitelson sigue viviendo de aquel golpe que le dio en el estadio de Veracruz, durante sus tiempos de futbolista.

El ahora gobernador de Morelos, dijo en entrevista para el Escorpión Dorado sobre incidente ocurrido en el 2003 en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

“Fue la pinche calentura”, recordó el tres veces mundialista con la selección nacional.

Es que “me estaban chingue y chingue, él y José Ramón (Fernández, entonces director de deportes de TV Azteca) y yo tan pen… Ni le di bien, había una rejita y le lancé el golpe, apenas le di. Eso sí, sigue viviendo de mí y ganando por eso”.

Aunque ya se ha disculpado con el comentarista, y hasta concedido entrevistas, niega que sean amigos: “Lo saludo le pedí (sic) disculpas. Es que a veces la cagaba”.

Pero aclaró: “No es mi amigo, amigos mis cuates del futbol o algunos de mi infancia. Sólo he hecho una o dos entrevistas con él cuando he ido a la televisora”.

Reconoció que ese golpe, fue uno de los peores errores que cometió en su carrera: “Yo dije, nadie me vio, hasta les decía en el vestidor: ‘le pegué a Faitelson, la acabo de poner un madrazo’, y en la noche…”.

Lo peor fue al otro día, “TV Azteca me mandó a un cabrón en el aeropuerto chingándome y empezó dale y dale, y yo haciéndole ojitos a mi compadre (Germán) Villa para que me lo quitara y aquel me ponía el pinche micrófono, y con muchas ganas de partirle la madre, pero me aguanté, me aguanté”.

Cuauhtémoc al final, mencionó que se arrepiente de muchas cosas que hizo en su época de jugador, tanto en cancha como fuera de ella.

El relato podrás verlo a partir del minuto 10:20