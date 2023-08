Arremete Manuel Lapuente contra el llamado de jugadores naturalizados para el Tricolor: "Se me hace ridículo"

El exdirector técnico de la Selección Mexicana, Manuel Lapuente, criticó severamente la naturalización de futbolistas extranjeros para jugar en el Tricolor. Esto, a raíz de que Julián Quiñones rechazara la convocatoria de Colombia para, en su lugar, apuntar por la camiseta de México.

Durante una entrevista con el periodista deportivo, José Ramón Fernández, Lapuente fue contundente: de cara a la Copa Mundial del 2026, el jugador de la Selección Mexicana "tiene que ser mexicano".

"Me da pena decirlo, pero... ¿Quieres que te lo diga de veras? Se me hace ridículo, espantoso. Además, estúpido. ¡Estúpido! El jugador de la Selección Mexicana tiene que ser mexicano. Punto. Se acabó. No le busquen", sentenció.

Pese a que Quiñones está en la mira del Tricolor, todavía no hay fecha para que reciba su carta de naturalización. Por ello, quedó fuera de la convocatoria de Jaime "Jimmy" Lozano para la fecha FIFA de septiembre.

Julián Quiñones, con la mirada puesta en el Tricolor

En días anteriores, el delantero del Club América ―Julián Quiñones― manifestó su deseo por jugar con la Selección Mexicana. Esto, al punto en el que rechazó la convocatoria de su país natal, Colombia.

Y es que, de acuerdo al técnico del Tricolor, Jaime Lozano, Quiñones fue quien tomó la decisión. Asimismo, explicó que si continúa acumulando logros ―así como lo hizo con Atlas y actualmente, con las Águilas del América― tendrá la oportunidad de ayudar a la Selección y por ende, ser parte de más convocatorias.

Lozano fue claro: la puerta está abierta para todos los jugadores de México, sin importar que sean naturalizados.

Julián Quiñones se convierte en el segundo refuerzo del América para el Apertura 2023 / FOTO: ESPECIAL