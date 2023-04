Cuauhtémoc Blanco arremete contra los jugadores del Tricolor: "Les falta corazón, hambre y pantalones"

La Selección Mexicana de Futbol tuvo un proceso complicado con Gerardo Martino, que terminó con una eliminación en la etapa de grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Meses después, ahora bajo las órdenes de Diego Cocca, las dudas continúan para un sector de la afición, que no quedó contenta con su actuación en el Estadio Azteca.

Uno de ellos es Cuauhtémoc Blanco, exjugador del Tricolor que explotó contra los jugadores de la Selección Mexicana, asegurando que les falta corazón y pantalones.

“Creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se necesita en una cancha: pantalones. Yo creo que eso se ha perdido, y hoy por hoy tú ves a la Selección y la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores: ‘a correr hijo, que aquí no hay estrellitas’”, mencionó el exjugador del América.

Blanco, incluso les dio un consejo a los futbolistas, para estar pendientes del futbol europeo y vean que en esas ligas todos compiten y buscan el éxito.

“Yo siempre les pongo el ejemplo de que vean un partido del Liverpool contra Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas. Eso es lo que les debemos enseñar a todos los futbolistas mexicanos, que hoy por hoy el que no corre, no puede jugar. Eso y que jamás se pierda el hambre de seguir teniendo éxitos”, finalizó.