¿Cuántos mexicanos han estado en la NBA? Karim López busca convertirse en parte de la historia

Si todo sale como apuntan las proyecciones, es cuestión de tiempo para que Karim López sea jugador de la NBA. Hasta hoy, la presencia de jugadores mexicanos en la Liga ha sido escasa, pero significativa.

La historia empezó hace dos décadas con Horacio Llamas, quien en 1996 se convirtió en el primer basquetbolista tricolor en jugar en la NBA, cuando debutó con los Suns de Phoenix.

En 2000 apareció otro nombre clave: Eduardo Nájera, él no solo llegó a la Liga, sino que logró consolidarse, y supo ser el mexicano con más años dentro de la asociación, con 12.

La siguiente figura fue Gustavo Ayón, arribó en 2011 y jugó para equipos como los Pelicans y el Magic de Orlando. Aunque donde dejó huella fue en el Real Madrid, de la Liga ACB.

Después arribó un nuevo capítulo con jugadores de raíces mexicanas, nacidos o formados en Estados Unidos. Uno de los más representativos es Juan Toscano Anderson, quien hizo historia al convertirse en el primer jugador de ascendencia mexicana en ganar un campeonato de la NBA, en 2022 con los Warriors.

Recientemente apareció Jaime Jáquez Jr., uno de los novatos más destacados de su generación con Miami Heat. Actualmente una pieza bastante importante en la rotación del equipo de la Conferencia Este.

También vale la pena recordar a Jorge Gutiérrez. Tuvo minutos en la NBA con los Nets, Bucks de Milwaukee, y los Hornets, aunque con un paso más discreto que los demás.

Únete a nuestro canal