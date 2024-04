¿Cuándo y dónde ver los minutos finales del partido San Luis vs FC Juárez de la Jornada 14?

Un partido con goles y emociones entre el Atlético de San Luis y FC Juárez, de la Jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga MX, acabó con una mala noticia no sólo para los aficionados, sino también para los equipos: Un apagón impidió que el juego siguiera su marcha.

Era el minuto 73 del choque en el Estadio Alfonso Lastras cuando la luz en el inmueble se fue; más tarde se optó por suspenderlo y posponerlo, al no encontrar una rápida solución a este tema.

Hasta ese momento el marcador se encontraba 2-2.

Al respecto, la Liga MX explicó lo siguiente: "Cabe señalar que el juego se suspendió debido a que falló uno de los transformadores que provee de electricidad al estadio; después de algunos minutos en los que la CFE intentó solucionar el problema, informó a la gente de operaciones del Estadio Alfonso Lastras, que sería imposible su reestablecimiento en el corto plazo, por lo que se tomó la determinación de suspender el juego de manera definitiva".

El estadio Alfonso Lastras quedó en penumbras en plano partido. FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver la reanudación del partido?

Será este lunes 8 de abril a las 9:30 de la mañana cuando se disputen los minutos finales del partido entre el Atlético de San Luis y FC Juárez de la Liga MX.

"Luego de que al minuto 73 de tiempo regular se suspendiera el juego entre Atlético San Luis vs. FC Juárez correspondiente a la Jornada 14, informamos que con apego al artículo 64 del reglamento oficial de la Liga MX que indica que el partido deberá jugarse en un lapso de las siguientes 24hrs, los minutos restantes de este encuentro se disputarán este lunes 8 de abril a las 9:30 AM. El partido se reanudará en las mismas condiciones deportivas en las que se detuvo (tarjetas, cambios, etc)", agregó el comunicado de la liga mexicana.

Fecha: Lunes 8 de abril del 2024

Horario: 9:30

Canales: ESPN y Star+