¿Cuándo y dónde ver el Dolphins vs Rams del lunes por la noche de la NFL?

Jalen Ramsey y Odell Beckham Jr. fueron piezas claves del rompecabezas del campeonato de los Rams hace apenas tres temporadas.

Poco más de un año después de que los Rams levantaran el Trofeo Lombardi , ambas estrellas ya se habían ido de Los Ángeles.

Ramsey fue enviado a Miami a principios de 2023 cuando los Rams se embarcaron en una renovación de la franquicia. Beckham se fue incluso antes como agente libre lesionado, negándose a aceptar los términos relativamente magros que le ofrecieron los Rams por su adquisición de mitad de temporada.

Los Rams no querían perder a ninguno de los dos jugadores, pero ya estaban pensando en cómo armar a otro contendiente al campeonato. Después de años de adquirir jugadores de renombre y sus abultados contratos, Los Ángeles se deshizo de dos estrellas actuales para buscar el futuro.

“Había que decir: 'Bueno, ¿quién es el núcleo? ¿Cuántos años tiene ese núcleo unido? No va a durar para siempre. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a intentar diseñar un nuevo núcleo?'”, dijo el gerente general de los Rams, Les Snead.

“Siempre vas a necesitar traer jugadores más jóvenes con contratos de novatos”, agregó. “Crecen juntos. En ese momento, tal vez uses algunas selecciones del draft para agregar jugadores que están en su mejor momento para que se sumen a otros jugadores que también lo están. Probablemente fue entonces cuando realmente comenzó todo. Simplemente sabías que... No quiero decir que el reloj marcó la medianoche, pero el núcleo, ese equipo, esa clase de último año, simplemente no dura para siempre”.

Ramsey y Beckham se han reunido esta temporada con los Dolphins (2-6) , y regresarán al SoFi Stadium para enfrentar a los Rams (4-4) el lunes por la noche en un encuentro de equipos que se dirigen en direcciones opuestas.

Los Ángeles ha ganado tres partidos seguidos con grandes contribuciones de los jugadores que forman el nuevo núcleo de lo que espera sea otro contendiente al título, mientras que Miami ha perdido tres partidos seguidos y seis de siete, poniendo en grave peligro una temporada que comenzó con aspiraciones al Super Bowl.

Horario y Canal para ver el partido

Esta es la agenda para el partido de Lunes por la Noche en la NFL: